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Sakarya'da aile toplantısında kanlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayda 10 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir aile aralarında bulunan sorunları halledebilmek için toplandı. Aralarında yıllardır arazi anlaşmazlığı konusu bulunan ailenin barışmak için toplandığı yerde kan aktı. Çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olayda 10 şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün akşam 17.00 sıralarında Hamitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında yıllardır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusu bulunan aile kendi içinde barışmak için bir toplantı düzenledi. Toplantıda çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada; Mehmet Ayar (33), Emine A. (40), S.A. (45), H.A. (37), A.A. (43), A.A. (40) ve R.A. (27) isimli toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Ayar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emine A. ile S.A. isimli iki kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin 10 şahıs gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Hendek Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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