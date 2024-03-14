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Sahur vakti camide korkutan yangın

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.

Sahur vakti camide korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu.

Yangın, sahur vakti Mimar Sinan Mahallesi 501. Sokak'taki Vahdet Caminin imam odası kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın caminin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri caminin içine dolan dumanı tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, caminin imam odası kullanılamaz hale geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dilovası İtfaiye Kocaeli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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