Sahte pasaportla yakalanan gizli tanık Serdar Sertçelik'in gözaltı fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye'de gündemin baş sırasına oturan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının "M7" kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçelik Macaristan'da tutuklandı. Sertçelik'in gözaltına alındıktan sonra çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

SAHTE PASAPORTLA KAÇARKEN YAKALANDI

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme, suçu gizleme gibi suçlamalar ve kırmızı bültenle aranan Sertçelik, Simeon Nikos ismiyle düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportuyla Roszke sınır kapısından giriş yapmaya çalışırken fark edilerek kıskıvrak yakalandı.

BİLEĞİNDE ELEKTRONİK KELEPÇE VARKEN FİRAR ETMİŞTİ

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hem gizli tanık hem de 2 numaralı sanık olan Serdar Sertçelik, bileğinde elektronik kelepçe bulunmasına rağmen yurt dışına kaçmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, hazırladıkları raporda, Sertçelik'in yurt dışına kaçtıktan 9 gün sonra hudut kapılarına bilgi verildiğini belirlemişti. Bu kapsamda hiçbir soruşturma başlatılmadığı, olayla ilgili olarak görevi kötüye kullanma durumunun olduğu belirlenmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine 6 Mayıs'ta soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "Göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanmıştı.

Öte yandan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 316/1. maddesinde düzenlenen "devletin güvenliği veya anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçlarından birini işlemek için anlaşma" suçundan yürüten soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.