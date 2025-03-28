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Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar

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Tunceli'de akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı yaşandı. Dolandırıcılar daha önceden gömdükleri heykelleri, hazırladıkları sahte haritalarla köylülere "tarihi eser" diye buldurdu. Şüpheliler daha sonra köylüleri sahte papazla görüştürerek sözde tarihi eserleri yurt dışına çıkarma bahanesiyle 50 milyon lira dolandırdı. 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'nin kırsal kesimlerinde şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi. Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı.

Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar

50 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı. Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü. Sözde papaz, heykelin Türkiye'de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi. Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi.

Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar

25 ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ

Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi. Tunceli'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sahte haritalar, heykeller ve papazla köylülerin neyi var neyi yok çaldılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHeisenberg:

ödül vermeniz lazım ödül. bukadan para veren enayiyide içeri atmak lazım

Yorum Beğen18
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