Üye Girişi
Haberler

"Sahte doktor" iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendisini yabancı uyruklu bir doktor olarak tanıtan ve birçok klinikte operasyonlara giren Leyla isimli kadın, hakkında "sahte doktor" iddiası ortaya atılınca sosyal medya hesaplarını kapatarak sırra kadem bastı.

Asıl ismi Leyla olan bir kadın, Leyli ismiyle sosyal medyada ün yaptı. Binlerce takipçisi olan ve kendisini doktor olarak tanıtan kadının birçok klinikte doktor olarak çalışıp, operasyonlara dahil olduğu iddia edildi.

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Aylık 400 bin dolar kazandığı iddia edilen kadının aslen Türk olduğu, kendisini yabancı uyruklu olarak tanıttığı da öne sürüldü. Hakkında çıkan "sahte doktor" iddialarının ardından Leyla isimli kadın web sitesi ve sosyal medya hesaplarını kapatarak sırra kadem bastı.

'Sahte doktor' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı

İDDİALARLA İLGİLİ HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sağlık sektöründe yer alan diplomasız doktorlar, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Denetimsiz ortamlarda yaptıkları işlemler, insanların hayatını riske atıyor. İddia ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'Sahte doktor' iddiası ortaya atılınca sırra kadem bastı

Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti

 İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz
Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBAHAR CANDAN DEĞİL:

YANİ ASILLAR GİTTİ SAHTELER KALDI ÜLKEDE

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Yahu hayretler içindeyim.Biri kalkar sahte diplomayla 30 yıl öğretmenlik yapar yılın öğretmeni seçilir,biri sahte diplomayla ameliyatlara girer.bu ne cesaret.pesss

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

merdivenaltı Dr lar daha çözüm odaklılar diğerleri ilaç şirketlerine odaklılar:))))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Salı günü hangi diziler var? 12 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler! BUGÜN MAÇ YOK MU? 12 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Uzak Şehir oyuncuları kim? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 12 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Bir Gece Masalı canlı izle! 12 Kasım Salı Bir Gece Masalı 11. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.