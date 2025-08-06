Sahte diploma ve e-imza çetesi Türkiye'yi nasıl ağ gibi sardı? Av. Cüneyd Altıparmak anlattı

Sahte diploma ve e-imza çetesi Türkiye'yi nasıl ağ gibi sardı? Av. Cüneyd Altıparmak anlattı
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Haberler.com'da Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Cüneyd Altıparmak, kamu kurumlarına sızarak sahte belgeler düzenleyen organize yapıyı ve bu kişilerin karşılaşacağı ağır cezaları Haberler.com ekranlarında anlattı. Altıparmak, "Bu olay sadece basit bir sahtecilik değil, uluslararası bağlantıları olabilecek organize bir suç" dedi.

Türkiye günlerdir sahte diploma ve elektronik imza skandalını konuşuyor. Bazı kamu görevlilerine ait e-imzaların sahtesi üretilerek kamu sistemlerine sızıldığı, sürücü belgeleri ve diplomaların yasa dışı yollarla düzenlendiği ortaya çıktı. Skandalın detaylarını Avukat Cüneyd Altıparmak, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'a anlattı.

"ORGANİZE BİR SUÇ VAR, ULUSLARARASI BAĞLANTILAR ARAŞTIRILMALI"

Altıparmak, sahte belgelerin nasıl üretildiğini ve kamu sistemlerine nasıl sızıldığını detaylandırarak, "Bu, tek başına yapılabilecek bir iş değil. Çok organize bir yapıdan bahsediyoruz. Ayrıca kişilerin uluslararası bağlantılarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"SAHTE BELGE KULLANMANIN CEZASI 8 YILA KADAR ÇIKIYOR"

Kullanılan sahte diplomalar, not yükseltme belgeleri ve ehliyetlere dikkat çeken Altıparmak, "Resmî belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilir. Bu tür belgeleri kullanan kişiler 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir" diye konuştu.

"KARA PARA BAĞLANTISI YOK ANCAK TEHLİKE BÜYÜK"

Bazı kişilerin sahte diplomalar için yüklü miktarda ödeme yaptığının bilindiğini belirten Altıparmak, "Bu meselede kara para olayının olduğunu düşünmüyorum ancak burada dolandırıcılık da işin içinde" dedi. Sistemli bir şekilde belgelerin hazırlandığını söyleyen Altıparmak, bu çetenin kamu güvenliği açısından ciddi risk taşıdığını vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Melis Yaşar - 3.Sayfa
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