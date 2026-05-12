Sahte araç kiralama siteleriyle 102 milyon liralık vurgun: 74 gözaltı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli olarak düzenlenen operasyonda, 29 ilde sahte araç kiralama siteleri üzerinden 102 milyon lira dolandırıcılık yapan 74 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaparo talep ederek mağdurları dolandırdığı tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "arabamgelsin.org", "worldautocar.com" ve "avsaracfilosu.com" gibi sahte internet siteleri açtıkları ve bu platformlarda "araç kiralama" adı altında sahte ilanlar yayımladıkları belirlendi. İlanları görerek iletişime geçen vatandaşlarla, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış ve sık sık değiştirilen hatlar üzerinden görüşen zanlıların, kendilerine çağrı merkezi izlenimi vererek mağdurları aldattıkları tespit edildi.

Kaparo adı altında para toplayıp iz kaybettirdiler

Şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinde kapara veya ürün bedeli bahanesiyle para talep ettikleri anlaşıldı. Mağdurların gönderdiği paraların, banka hesapçı ağı kullanılarak transfer edildiği ve bu yolla paranın izinin kaybettirilerek haksız kazanç sağlandığı ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ülke genelinde 88 farklı olay aydınlatılırken, olaylara karışan 82 şüpheli tespit edildi. Zanlıların banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 102 milyon 537 bin 610 liralık hesap hareketliliği olduğu saptandı.

Şafak vakti 29 ilde eş zamanlı baskın

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bugün saat 06.30 sıralarında Gebze merkezli olarak aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Diyarbakır'ın da bulunduğu toplam 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Dosya kapsamında incelenen şüphelilerden 2'sinin halihazırda cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlenirken, firari konumdaki 4 zanlının yakalanması için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSema Gürcüm:

Bir baktık 102 milyon lira gitti böyle saçma sapan dolandırıcılık yüzünden. Ekonomi zaten zor durumdayken vatandaş da böyle tuzaklara düşüp parasını kaybediyor, sonra da devlet ekonomisine yük oluyor. İşin kötü tarafı bu tür operasyonlar yapılsa da arkadan 10 tane daha sitesi açılıyor muhtemelen. Sorunun kökü adrese ve banka sistemine daha sıkı denetim getirilmesiyle çözülür diye düşünüyorum ben.

Haber YorumlarıEbru Aktaş:

Bu tür cımbız hırsızlara müebbet veya idam cezası verilmeli ??????

Haber YorumlarıFeyzahan Güneş:

ya bu nasıl bir şey ya... internet üzerinden böyle sahte siteler açıp insanları dolandırmak çok alçak bence. atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değerleri nerde kaldı ya, hukuk devleti illüzyon olmuş sanki. 102 milyon lira!!! bu parayı harcaması lazım başka alanlara devlet, şu dolandırıcılara acıması yok benim.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

