Haberler

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
+415 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli’de kuyumcuları sahte altınlarla dolandırarak 152 bin liralık zarara uğrattığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Elazığ’da yakalandı.

Tunceli'de kuyumcuları sahte altınlarla dolandırarak 152 bin liralık zarara uğrattığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Elazığ'da yakalandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, kent merkezinde faaliyet gösteren kuyumcu esnafını hedef alan sahte altın dolandırıcılığına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan saha ve takip çalışmaları sonucunda, 2 ayrı kuyumcuya 17 adet 1 gramlık sertifikalı sahte altın verildiği, karşılığında ise ziynet eşyası ve nakit para alındığı belirlendi. Dolandırıcılık nedeniyle kuyumcuların toplam 152 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.D., Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yakalandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle sahte altınları temin ettiği ve organizatör konumunda olduğu belirlenen S.K. da aynı ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli S.K.'nin ikametinde yapılan aramada 7 adet boş 1 gramlık altın ambalajı, 1 adet ambalajlı ata altın, kurusıkı tabancadan bozma ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 314 adet fişek ve 2 adet POS cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi

Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları hemen değiştirildi
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Katliam gibi kaza! Araç hurdaya döndü, 4 kişi hayatını kaybetti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
ABD'den Türkiye merkezli üç taşımacılık şirketine 'İran' yaptırımı

ABD'den Türkiye merkezli üç şirkete yaptırımı: Akıl almaz suçlamalar
DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız

Bazı gruplar bu iddiayı yaydı ama DMM'nin mesajı net: Tamamen asılsız
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi

Artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçe
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!