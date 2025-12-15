Haberler

Alkol aldıktan sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

Alkol aldıktan sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Muhammed Yıldız yaşamını yitirdi. Ailesi, genç adamın sahte alkolden zehirlendiğini iddia ederken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yakınları sahte alkol nedeniyle zehirlendiğini savunurken, cenaze otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşında Muhammed Yıldız, alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası hastane önünde şahsın yakınları toplanırken, polis ekipleri tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Ailesi Yıldız'ın sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai karar otopsiden sonra belli olacak. - İSTANBUL

