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Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi

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Mersin'de terörist başı 'Abdullah Öcalan' sloganları eşliğinde sahil kenarında halay çeken gruptan gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelilerin polis minibüsündeki görüntüleri de ortaya çıkarken, videoda ekiplerin araç içinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çaldığı anlar yer aldı.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ı övücü sloganlar eşliğinde halay çeken yaklaşık 15 kişilik grubun "Terör halayı" sosyal medyada yayınlandı. Gece saatlerinde çekildiği anlaşılan skandal görüntülerin ardından harekete geçen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, görüntülerdeki kişilerin kimliklerinin tespiti için Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

9 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 2 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

POLİS MİNİBÜSÜNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sahilde terör halayı çeken şüphelilerin polis minibüsündeki görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan ve halay çeken gruba polislerin "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinlettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Abdullah Öcalan Mersin 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (23)

Abdülkadir Yolbilir:

Helal olsun size ayağınıza taş değmesin Şanlı şerefli Türk Polisi..

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SüLeyman Kiyağ:

eee böyle ötekileştirme olursa reşit olmayan çocuklar üzerinde , yarın cezaevinden çıkınca , dağa çıkar . Ülkemizin sorunu : Yanlışa yanlışla gitmek

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Tc:

Güzel olmuş helal olsun

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Timur Akbaba:

Kral hareket bizim sanli Polisimizden.

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Burhan Korkmaz:

yanlış uygulama.bence. zaten onların yaptığı yanlış sende polis olarak böyle yaparsan senin yaptığında yanlış ötekileştirme yapmayacaksın devlet olarak doğru yolu göstereceksin topluma kazandıracaksın o insanları. bir daha o hataya düşmemeleri için .

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Cevdet Pasa:

Müzikle Sevdiriyorlar işte ne güzel metod

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hüseyin hilmi çelebi:

Alır elin oğlu aklını

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Faruk Tokgöz:

Bence böyle olmamış daha çok kin ve nefret doğuracak. Devlet ciddiyetli ve resmi olmalı kanun çevresinden sapmamali. Böyle propagandayla Devlet bence çok ciddiyetini adaletligini kayıp eder.

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Enver Soran:

Ahh Mersin Yörük şehri Mersin Oğuz şehri Mersin

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Serkan Aygun:

Hepsini keseceksin

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