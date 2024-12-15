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Sahil kenarında bulundu, ekipler kimseyi yaklaştırmadı

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Rize'nin Çayeli ilçesinde patlamamış "su altı bombası" olduğu değerlendirilen obje kıyıya vurdu. Ekipler güvenlik şeridiyle önlem alıp kimseyi yakınına yaklaştırmadı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde patlamamış "su altı bombası" olduğu değerlendirilen obje kıyıya vurdu.

Sahil kenarında bulundu, ekipler kimseyi yaklaştırmadı

KİMSE YAKININA YAKLAŞTIRILMADI

Büyüktaşhane Mahallesi'nde öğle saatlerinde sahil kenarından geçenler, dış yüzeyi paslanmış metal bir objenin kıyıya vurduğunu fark etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Sahil kenarında bulundu, ekipler kimseyi yaklaştırmadı

Bölgeye gelen ekipler, objenin birkaç metre uzaklığına güvenlik şeridi çekip, kimseyi yakınına yaklaştırmadı. Uzmanlar tarafından ilk belirlemelere göre 'su altı bombası' olduğu düşünülen objenin özel ekip tarafından imha edileceği öğrenildi.

Sahil kenarında bulundu, ekipler kimseyi yaklaştırmadı

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Öte yandan, sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası meraklı bazı kişiler sahil kenarına gelerek, objeyi görüntüledi. Bu kişilerden Murat Demir, "Ukrayna'dan mı Rusya'dan mı geldi bilmiyorum ama bombaya benzer bir şey. Daha önce böyle bir şey görmedim, patlamamış mayın gibi duruyor. Merak ettim geldim. Ben de videosunu çekerim. Hemen videomuzu çekip buradan gidelim" dedi.

Sahil kenarında bulundu, ekipler kimseyi yaklaştırmadı

Sahil kenarında bulundu, ekipler kimseyi yaklaştırmadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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