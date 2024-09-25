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Sahil Güvenlik'ten Yunan Tacizine Tepki

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Yunan unsurlarının Bodrum açıklarında avlanan Türk balıkçı teknesine havaya ateş açması üzerine Sahil Güvenlik, bölgeye gemi ve bot sevk etti. Taciz edilen balıkçı teknesinde hasar tespit edilmedi.

Sahil Güvenlik'ten Yunan unsurlarınca Türk balıkçı teknesinin taciz edilmesine ilişkin açıklama

ANKARA - İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarının Muğla'nın Bodrum ilçesinde avlanan bir balıkçı teknesine havaya ateş açarak taciz etmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 16.35'te Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar açıklarında avlanan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiği kaydedildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

Sahil Güvenlik'ten Yunan Tacizine Tepki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA EMRE KÜRKÇÜ - 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Dış Politika Balıkçılık Denizcilik Güvenlik Politika 3-sayfa Bodrum

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