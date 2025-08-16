Sağlık-Sen, 112 Dakikalık Oturma Eylemi Düzenledi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde 81 ilde '112' dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini dün açıklamıştı. Hükümetin 2026 ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikici altı ayı için 4 zam teklifi, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul görmedi. Süreç çerçevesinde Sağlık-Sen tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirildi.

Burada konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Kamu işveren heyeti bugün bir teklif daha verdi. Tabii bu teklifi de biz reddediyoruz. Çünkü bu teklifin de çarşıyla, pazarla hiçbir şekilde alakası yok. Kamu işveren heyeti, 'Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz' anlayışıyla hareket etmekte, sahanın sesine kulak vermemektedir. Biz, kamu işvereninin memurun geçim derdini kendine mesele etmesini istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz adil, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz" dedi.

Sağlık sektörünün zorluklarından bahseden Doğan, ifadelerine şu şekilde devam etti:

"Herkese bu stetoskop verilmiyor. Bunu almak için yıllarını heba eden hekimlerimiz var. Bu formaları giymek için yıllarını heba eden hemşirelerimiz, ebelerimiz, laboratuvar teknisyenlerimiz var. Sağlık ve sosyal hizmet teşkilatımız 7/24 vatandaşın, insanlığın sağlığı için hizmet ediyor. Değerli basın mensupları, ama bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Şimdi, geçen basın açıklamamızda da dedik; biz esnaf değiliz. Bir şey satmıyoruz. Bir; biz sabit ücretliyiz. İki yılda bir bu masa kuruluyor. Yani bu biraz önce saymış olduğum hemşirenin, ebenin, hekimin hakkı bugün bu masada alınması gerekiyor. Ama kamu işveren heyetinin, Çalışma Bakanlığı'nın kamu işveren heyeti olarak bizim hemşirenin, hekimin sesini duymadığını görüyoruz." - ANKARA