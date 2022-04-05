Sağlık merkezinde skandal görüntüler! İçeri alınmayan hastaları pencereden muayene edip ilaç yazıyorlar - Haberler

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Sağlık merkezinde skandal görüntüler! İçeri alınmayan hastaları pencereden muayene edip ilaç yazıyorlar

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sağlık merkezinde skandal görüntüler! İçeri alınmayan hastaları pencereden muayene edip ilaç yazıyorlar

Antalya'da bir aile sağlığı merkezine tedavi olmak için gidenler, içeri alınmıyor. Doktorlar, odalarının camından dışarıdaki hastalarla görüşüyor ya da merkez kapısına çıkarak hastaları kontrol edip reçete yazıyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, pandemi nedeniyle hastaları içeri almadıklarını söyleyen doktorun, hastanın bademciğine telefon ışığıyla bakıp, ilaç tavsiye ettiği görülüyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor.

Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce büyük şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor.

Sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

Sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor. Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" diye cevap veriyor.

Sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - 3. Sayfa

Muratpaşa, Pandemi, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Hamit Gündoğdu:

İşte tepki verilecek veya dayak atılacak sözde sağlıkçılar bunlar. Ulan bunların hastaya gösterdiği muameleyi baytarlar( doktorlar) hayvanlara bile göstermede hicap duyuyorlar.

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Gamze Yigit:

yorum yazmim yazmim dedim duramadım bedava çalışıyor doktorlarımız çözüm para para her kapıyı açar :)

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Omar Kucuk:

Kafaya bak.zorlamı çalıştırıyorlar acaba gitsin özel sektöre.

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