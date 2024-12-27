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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Koruyucu Sağlık Önceliğimiz

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Koruyucu Sağlık Önceliğimiz
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'da sağlık hizmetlerini değerlendirerek, koruyucu sağlık anlayışına vurgu yaptı. Aile hekimliklerinin önemine dikkat çekti ve sağlıkta sürdürülen yatırımları ele aldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Bizim önceliğimiz, koruyucu sağlık dediğimiz, insanların bedenlerine bakmak, sağlıklarını korumalarını tembih etmek. Onun için aile hekimliklerini önemsiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Burada koşan Bakan Memişoğlu, kentteki sağlık hizmetlerini değerlendirdi. Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Trakya'mızın Tekirdağ'dayız. Valimiz, milletvekillerimiz ile beraber hem sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz hem de yerinde onları dinleyeceğiz. Türkiye'nin sağlık hizmetleri kapsamında en iyi uygulandığı şehirlerden bir tanesi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehir hastanelerimizden bir tanesi de Tekirdağ'da. Cumhurbaşkanımız 'Hayalimiz' diyordu; Tekirdağ'da çok iyi bir şehir hastanemiz var. Hizmetleri daha iyi yapması için onu da değerlendireceğiz. Üniversitemiz var, 12 tane kamu hastanemiz var, 1 üniversite hastanemiz var ve 7 tane de özel hastanemizin olduğu bir şehirdeyiz. Bugün sağlık hizmetlerini değerlendirirken özellikle sanayinin geliştiği bölgelerdeki yatırımlarımızı değerlendireceğiz ve daha iyi sağlık hizmeti sunmamız için Tekirdağ'da ne yapacağımızı burada istişare edeceğiz. Özellikle bazı branşlarda Tekirdağ'da uzman hekimi eksiğinin tamamlanma çalışmalarını yaptığımızı özellikle belirtmek isterim. Son 6 ayda birçok hekim ataması yaptık, daha da atayacağız. Üniversitemize destek vereceğiz. Özellikle bazı birimlere ihtiyacı olduğunu görüyoruz, onları da inşallah yakın zamanda tamamlayacağız. Daha iyi sağlık hizmeti vermemiz için elimizden geleni hep beraber yapıyoruz, hep beraber çalışıyoruz. İnsanlara yalnız şunu da ifade etmek istiyorum: Bizim önceliğimiz, koruyucu sağlık dediğimiz, insanların bedenlerine bakmak, sağlıklarını korumalarını tembih etmek. Onun için aile hekimliklerini önemsiyoruz. İnsanlarımızın özellikle bağımlılık dediğimiz sigara, alkol, hareketsizlik ve beslenme sorunlarına karşı kilo sorunlarının olduğunu özellikle belirtmek isterim. Tekirdağ nüfusu göçle artan bir il ancak maalesef yine doğurganlık oranı düşük olduğu bir ilimiz. Bu konuda da elimizden geldiğince bu hususun sağlık açısından nasıl bertaraf edileceğini çalışacağız." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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