Sağlık Bakanı Balıkesir'deki Depremin Yaralılarını Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Balıkesir'deki Depremin Yaralılarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6.1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Balıkesir'de yaralıları ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'e gelerek Balıkesir Devlet Hastanesi, Balıkesir Üniversitesi Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Şehir Hastanesinde açıklamada bulunan Memişoğlu, "Bugün akşam saatlerinde Balıkesir'de olan deprem ile ilgili hastanelerimize toplam 52 hastamız geldi. Bunların 29'unu yatarak ve gözlemde tutarak tedavi ettik. Bunların da 18'ini taburcu ettik. 11 hastamız şu an hastanede yatmakta. Bu 11 hastanın da 3'ü direkt depremden etkilenen kişilerdir. Diğerleri ise kaçarken veya atlama sonucu yaralananlardır. Hepsinin durumları iyi. Rahmetli olan vatandaşın ailesine sabırlar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı

Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.