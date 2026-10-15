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Sağanak sonrası Yalova Çınarcık'ta bahçede toprak çöktü, 20 kişi tahliye edildi

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Sağanak sonrası Yalova Çınarcık'ta bahçede toprak çöktü, 20 kişi tahliye edildi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde, kentte etkili sağanak yağış nedeniyle 5 katlı binanın bahçesinde toprak yaklaşık 3,5 metre derinliğinde çöktü. Binada yaşayan 20 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi, çevre güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde, 5 katlı binanın bahçesinde meydana gelen toprak çökmesi nedeniyle apartmanda yaşayan 20 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Teşvikiye beldesi Karşıyaka Mahallesi, Çapana Caddesi üzerindeki arıtma tesisi yanında bulunan Royal Sarıevler Sitesi'ndeki bir binanın bahçesinde toprak yaklaşık 3,5 metre derinliğinde çöktü. Yanında dere geçen binada yaşayan vatandaşlar olay sonrası tedbir amacıyla evlerinden çıkarıldı.

Binanın çevresi güvenlik şeritleriyle kapatılırken, olayla ilgili inceleme yapılması bekleniyor. 16 daireli binada 6 dairede vatandaşların ikamet ettiği öğrenildi.

20 kişinin tahliye edildiği binanın sakinlerinden Hakan Öner, sabah saat 05.00 sıralarında evin yanındaki bahçede çökme yaşandığını belirterek, "Bahçenin altından boru geçiyordu, tahliye borusu var. İçten su vurunca onun baskısıyla çökme yaşandı. Binayı boşalttırdılar. Binaya giriş yasak dediler, bekliyoruz. Bu binada 16 daire var, 6 dairede insanlar yaşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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