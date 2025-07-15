Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı

Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
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Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı kullanan bir sürücü, baygınlık geçirdi. Sürücü aracıyla park halindeki araçlara çarparken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı kullanan bir sürücü,park halindeki araçlara çarparken; o anlar kameralarca kaydedildi.

Gözde tatil kentimiz Antalya'dan kaza haberi geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracı kullanan bir sürücü direksiyon başındayken baygınlık geçirdi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ, ARABALARA ÇARPTI

Baygınlık geçiren sürücü aracıyla park halindeki arabalara çarptı. Kaza anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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