Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sahte dolar ve uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Lübnan'dan gelen 2 yolcunun üzerinde sahte 580 bin dolar ile 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalima'nında görevli polis ekipleri, 16 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan havalanan bir uçaktan inen ve ülkeye giriş yapan Omar Z. (28) ile Jouheir I. (22) isimli 2 yolcunun kıyafetlerinde şişkinlik olduğunu fark etti. Yolcuları X-Ray cihazından geçtikten sonra takip etmeye devam eden ekipler 2 kişiyi alıp risk analiz odasına götürerek burada üstlerini aradı. Yolcuların yine X-Ray cihazından geçen çantalarını da kontrol eden ekipler çantanın içinde para sayma makinesi buldu. Omar Z. ile Jouheir I.'nin üst aramasını yapan ekipler, yolcuların üstlerine sarılı vaziyette 580 bin dolar ele geçirdi. Dolarların sahte olduğunu tespit eden ekipler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Şüpheliler ekipler tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken ele geçirilen sahte dolarlara ise el konuldu.