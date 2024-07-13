Karabük'te aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi
Karabük'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü kent ve ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürdü.
YAĞMUR, BARDAKTAN BOŞANIRCASINA YAĞDI
Metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yollar göle döndü. Sileceklerin zor yetiştiği yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Öte yandan şehir parkında rüzgar nedeniyle yetişkin fidanlar devrilirken, Demir Çelik mevkiinde kırılan ağacın dalı kara yoluna düştü. Ulaşıma kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.