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Karabük'te aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

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Karabük'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü kent ve ilçelerinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur bugün de etkisini sürdürdü.

Rüzgar fidanları devirdi, sağanak yolları göle çevirdi

YAĞMUR, BARDAKTAN BOŞANIRCASINA YAĞDI

Metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde yollar göle döndü. Sileceklerin zor yetiştiği yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Rüzgar fidanları devirdi, sağanak yolları göle çevirdi

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Öte yandan şehir parkında rüzgar nedeniyle yetişkin fidanlar devrilirken, Demir Çelik mevkiinde kırılan ağacın dalı kara yoluna düştü. Ulaşıma kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sağanak Yağmur Karabük Hava Durumu Doğal Afetler Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hasan Kastamonulu:

Olaya şahit olduğum, yaşadığım Kent. Ucuz atlattık.

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