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Rusya ve Ukrayna, ABD ile görüşmeler sonrası 270'er esiri serbest bıraktı

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Rusya ve Ukrayna, ABD'li müzakerecilerle yapılan görüşmelerin ardından son savaş esiri takasında karşılıklı olarak 270'er kişiyi serbest bıraktı. Ukrayna'ya dönenler arasında 9 sivilin de bulunduğu, Rus askerlerinin ise Belarus'ta bulunduğu bildirildi.

Rusya ve Ukrayna, ABD'li müzakerecilerle yapılan görüşmelerin ardından gerçekleştirilen son savaş esiri takasında karşılıklı olarak 270'er kişiyi serbest bıraktı.

Rusya ve Ukrayna, ABD ile yürütülen diplomatik temasların ardından savaş esirlerinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar, gerçekleştirilen son takas kapsamında 270'er kişiyi serbest bırakırken, Ukrayna'ya dönenler arasında 9 sivilin de bulunduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Geri dönenler arasında, Temmuz 2022'de Olenivka'da düzenlenen Rus terör saldırısından sağ kurtulan 5 kişi de bulunuyor" dedi.

Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova ise Ukrayna'nın Rusya'ya, artık aileleriyle yeniden bir araya gelebilecek 7 sivilini teslim ettiğini söyledi. Lantratova, "Bazı insanlar, belgeleriyle ilgili sorunlar nedeniyle uzun süre sevdiklerine kavuşamadı. Diğerleri ise ailelerinden uzakta, destekten ve geçimlerini sağlayacak paradan yoksun kaldı" ifadelerini kullandı. Lantratova, yardımları nedeniyle Ukraynalı mevkidaşına ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teşekkür etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğunu ve psikolojik ve tıbbi yardım aldıktan sonra Rusya'ya götürüleceklerini bildirdi. Bakanlık, serbest bırakılan Rus askerlerinin gülümseyerek bir otobüse bindiğini, ardından alkış tutup "Yaşasın" diye bağırdığını gösteren bir video yayımladı.

İki ülke arasındaki son büyük çaplı takas 19 Ağustos'ta gerçekleştirilmiş, Rusya'nın elindeki 103 Ukraynalı esir ülkelerine geri dönmüştü. Aynı ayın ilerleyen günlerinde 10 kişi daha geri getirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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