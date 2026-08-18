Harkov'a Rus Saldırısı: 10 Ölü, 8 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov bölgesine gerçekleştirdiği düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Harkov bölgesini hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bu sabah Ruslar, Harkiv bölgesindeki Pechenihy yerleşiminde postane ve dükkanların bulunduğu, etrafı sadece konutlarla çevrili işlek bir kavşağa acımasız bir saldırı düzenledi. Şu an itibariyle 10 kişi hayatını kaybetti. İlk müdahale ekipleri saldırıların yol açtığı yangını söndürdü. Tüm acil durum ve müdahale hizmetleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu trajedinin tüm ayrıntıları araştırılıyor. Bu Rus saldırısına kesinlikle karşılık vereceğiz. Ortaklarımızın da Rusya'ya baskı uygulamak ve Ukrayna'yı desteklemek için kendi eylemleriyle adil ihtiyaçlarımızı tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov da açıklamasında, Pechenihy yerleşiminde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı