Rusya'da park halindeyken patlayan aracın içindeki 3 yaşındaki çocuk öldü 3. Sayfa Haberleri Rusya'nın Volgograd kentinde park halindeki 4 araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan patlamada araçlardan birinde 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Araçta bulunan iki adet oksijen tüpündeki gaz sızıntısının patlamaya neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Rusya'nın Volgograd kentinin Sovyetsky bölgesindeki bir yerleşim alanında park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi. Olayda araç içinde bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 4 ARAÇ YANDI Rusya İçişleri Bakanlığı Volgograd Bölgesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, "1 Aralık'ta polis, Volgograd kentinin Sovyetsky semtinde park halindeki 4 aracın yandığına dair bir ihbar aldı. Yangın sırasında 2 araç tamamen yandı, 2 araç ağır hasar aldı. Olay yeri incelemesi sırasında otomobilde 3 yaşındaki bir çocuğun cesedi bulundu. Aracın 52 yaşındaki sahibi hastaneye kaldırıldı. Araçta 2 adet asetilen tüpü (oksijen tüpü) bulundu" denildi. GAZ SIZINTISI İHTİMALİ Rusya İçişleri Bakanlığı olay yeri inceleme ekiplerinin araçlarda incelemelerini sürdürdüğünü duyururken, patlamanın oksijen tüplerindeki gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR Hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Volgograd Tragger Rusya 3. Sayfa Haberler

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