Rus Turist Alanya'da Site Yöneticisi Tarafından Darbedildi

Alanya'da site sakini Rus turiste yöneticiden darp iddiası

Yöneticinin site içindeki barda kaçak alkol sattığı fotoğrafları paylaştığı için darp edildiği ileri sürdü

Olay sonrası hastanelik olan Rus turist, yöneticiden şikayetçi oldu

Rus uyruklu Pavel İvanov:

" Önce kafa attı sonra üzerime çıkıp yumrukladı, boğazımı sıktı"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde sitede kendisine ait dairede 1 yıldır yerleşik olarak yaşayan Rus Pavel İvanov, site yöneticisi S.S. tarafından dövüldüğü iddiası ile Jandarmaya şikayetçi oldu.

Kat maliki Pavel Ivanov, site yöneticisinin barda ruhsatı olmadığı halede içki sattığını bunu da sosyal medyada paylaştığı için dayak yediğini iddia ederek, "Önce bana kafa atıp yere düşürdü Sonra yerde üzerime çıkarak yumruklamaya başladı ve kafamı yere çarptı. Boğazımı sıktı ve o sırada 'foto foto' diye söylediğini duydum" dedi.Site yöneticisi ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Daha önceden sitede oturan ve sonra site yöneticisinin baskıları sonucu oradan ayrıldığını iddia eden Dinara Gabdullina'da sitede başından geçenleri anlattı.

Dayak yiyen komşularına destek veren sitenin diğer sakinleri açıklama sırasında İvanov'un yanında yer aldılar.

Dayak yedikten sonra sersem halde ağzı burnu kanlar içinde sendeleyerek ayağa kalktığını ve havuz başına doğru yürüdüğünü belirten İvanov, "Site sakinleri beni bu halde görünce hemen sağlık görevlilerini ve jandarmayı haberdar etmişler. Ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi edildim" şeklinde konuştu.

Site yöneticisinden şikayetçi olduğunu ve o günden sonra baş ve boyun bölgesinde ağrılar olduğunu ifade eden Ivanov, "Yutkunmak ve konuşmak da bazen zorluk çekiyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Alanya'yı çok seviyorum, ancak benim için artık hayat çok daha zor. Bana yardım eden komşularıma da yaptıkları her şey için teşekkür ederim. Böyle iyi dostlarım olduğu için çok mutluyum. Sizin yardımınız olmadan yabancı bir ülkede ne yapacağımı bilemezdim" dedi.

Bir diğer site yönetici mağduru olduğunu iddia eden Dinara Gabdullina şöyle konuştu: "Geçen sene bu siteden daire satın aldığımdan beri site yöneticisi ile sorunlar yaşadım. Yönetici bize muhasebe hakkında bilgiler vermiyordu Kendisi bir kez babası ile birlikte üzerime yürüdüler. Bu yüzden burayı terk ettim başka bir yerde yaşamaya başladım. Sürekli agresif davranıyordu site sakinlerine ve ben o sitede kendimi güvende hissetmiyordum."

Şikayet üzerine ifadesi alınan site yöneticisi S.S.'nin serbest bırakıldığı bildirildi.