Rus İHA'sı sebze satıcısını hedef aldı: 'İnsan safarisi' tepkisi

Ukrayna'nın Herson kentinde sebze satan bir sokak satıcısı, kaçmaya çalışmasına rağmen kendisini takip eden Rus insansız hava aracının saldırısına uğradı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'yı sivillere yönelik "insan safarisi" yürütmekle suçladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta cephe hattının dışında kalan siviller de saldırıların hedefi olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Herson kentinde kaydedilen son görüntüler, uluslararası kamuoyundan büyük tepkiye yol açtı. Ukrayna'nın güneyindeki kentte sebze satan bir sokak satıcısı, kendisini takip eden bir Rus insansız hava aracının (İHA) hedefi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yol kenarında sebze satan sokak satıcısının kendisini takip eden İHA'dan kaçmaya çalıştığı görüldü. Beyaz bir minibüsün etrafında koşarak saklanmaya çalışan sivilin peşini bırakmayan İHA, kısa süre sonra hedefini vurarak infilak etti. Saldırının hedefi olan sokak satıcısının çeşitli yerlerine şarapnel parçaları isabet ettiği, beyin sarsıntısı ve travma geçirdiği, ancak saldırıdan sağ kurtulduğu açıklandı.

"Sivil olduğumu göstermeye çalıştım"

Herson Bölge Valisi, olayın ardından saldırı kurbanının hastane yatağındaki görüntülerini paylaştı. 52 yaşındaki "Yuriy" isimli adam, eşiyle birlikte minibüsün yanında sebze kasalarını dizmeye başladıkları sırada tepelerinden gelen bir vızıltı duyduklarını anlattı. Eşinin kaçmasının ardından İHA'nın kendisine yöneldiğini söyleyen Yuriy, sattığı sarımsakları İHA'ya doğru kaldırıp sivil olduğunu göstermeye çalıştığını, ancak İHA operatörünün bunu dikkate almadığını ifade etti. Yuriy, "Domateslerimi çıkardığımı, yere biraz salatalık ve patlıcan dizdiğimi görebiliyordu. Ben şemsiyenin diğer tarafına doğru kaçarken o da şemsiyenin altından geçti" dedi.

"Dünya bunu görmeli"

Görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı sivillere karşı "insan safarisi" düzenlemekle suçladı. Zelenskiy açıklamasında, "Birçok kişi, Rusların Herson'da sivillere karşı yürüttüğü İHA 'safarisi'ne ait bir başka görüntü karşısında dehşete düştü. Bir Rus İHA'sı, sebze satan bir adamı kasıtlı olarak takip etti ve hemen yanında infilak etti. Ruslar bu suçu işlediklerini dahi kabul etti; hiçbir pişmanlık göstermediler ve insanlara acı çektirmekle açıkça övündüler. Patlamada adam yaralandı. Herson'daki sıradan insanlar her gün bu Rus 'safarileriyle' karşı karşıya kalıyor. Dünya bunu görmeli. Rusya'nın aklını yitirdiğine ve askerlerinin sivilleri öldürmekten ve onlara kötü muamele etmekten zevk aldığına dair her kanıtı görmeli" dedi.

"Barbarca bir savaş suçu"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ise görüntülerin "barbarca bir savaş suçunu" ortaya koyduğunu söyledi. Bu tür "safarilerin" Rusya'nın sistematik olarak uyguladığı bir stratejinin parçası olduğunu savunan Sibiha, "Bu insansız hava aracını kullanan sadist, bir sivili hedef aldığını gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

Sibiha, uluslararası toplumu saldırıyı kınamaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı