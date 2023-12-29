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RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış

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RTÜK, FOX TV'de yayınlanan ve tepkilerin hedefi olan Kızıl Goncalar dizisine para ve 2 program durdurma cezası verdi. RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncer Keser, verilen cezanın bir gerekçesinin de dizideki börek sahnesi olduğunu söyledi.

RTÜK, tarikat ve cemaatleri konu aldığı için seyircilerin tepkisini çeken Kızıl Goncalar dizisine ceza verdi. Üst kurul, dizi ile kanal için toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan idari para ve 2 kez program durdurma cezası verdi. Kızıl Goncalar dizisine ceza verilmesinin sebeplerinden birinin, dizideki börek sahnesi olduğu açıklandı.

BÖREK SAHNESİNDEN DOLAYI CEZA ALDILAR

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanallarına verdiği cezaları paylaştı. X hesabından paylaşım yapan Taşçı, "RTÜK tarikat ve cemaatlere boyun eğdi! Tarikat ve cemaatlerin iç yüzünü kurgusal olarak anlatan Kızıl Goncalar dizisine toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıktan Üst Kurul % 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi" ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar'a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki 'börek sahnesi' olduğunu belirtti.

RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış

BÖREK SAHNESİNDE NE OLUYOR?

Kızıl Goncalar dizisinde 'Faniler' adlı tarikata bağlı bir börekçinin, "has tereyağı" sloganıyla satış yapmasına karşın ürünlerinde kalitesiz bir yağ çeşidini kullandığını gösteren bir sahne ekrana geldi. Börekçide işe başlayan Meryem (Özgü Namal) bu duruma tepki göstererek İdris Efendi'ye "Kutuların üzerindeki yazıları değiştirmeniz lazım. Orada 'has tereyağlı' yazıyor" diyor. İdris Efendi de" Topla pılını pırtını seninle mi uğraşacağız? Bana kadın başıyla ticareti öğretiyor" diyerek bağırıyor. Dizinin diğer bölümünde ise hile yapan börekçi, tarikatın lideri "Efendi Hazretleri"nin kararıyla cezalandırılıyordu.

RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış

RTÜK'ün Kızıl Goncalar'a verdiği cezanın gerekçesi belli oldu! Börek sahnesi başlarını yakmış

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Kızıl Goncalar Özcan Deniz Özgü Namal Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (4)

Güray Dilli :

E, daha ne isteniyor. Gerçek yağ kullanılmasını istemenin neresi suç. Gerekçe böyle olmaz

Yanıtla414
Anonim:

Gerçekleri Gün Yüzüne Çıkarıyorlar Diye Durdurmaları Komik .d

Yanıtla59
Hamit Gündoğdu:

Ne garip 20 yıla yakındır Tv'de dizi seyretmiyorum. İlk defa kaliteli ve gerçekleri anlatan bir dizi seyretmeye başladım ve engellemeler vardı. Dizi gerçekleşecek ve o zemine uygun adımların temel atılmaya çalışıldığı bir ülke gerçeğinden bahsediyor. Dizide kenddilerini görenler ne çokmuş ülkemde. Cumhuriyete sahip çıkmamız çok ama çok önemli.

Yanıtla58
Dudu KurtuluşMazak:

Dizide aykırı hiçbir şey yok. Gerçeği karşıda görmek zorlarına gidiyor

Yanıtla18
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