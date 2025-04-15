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Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

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Türkiye'nin konuştuğu damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşk skandalına RTÜK el attı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Türkiye damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor. Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, nişanlısı ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma Doğan, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

KIZINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Programa katılan Dilek Şahin, annesi ve nişanlısını birlikte gördüğünü, durumu babası Turan Şahin'e anlatmak istediğinde ise nişanlısı Cuma tarafından hayatıyla tehdit edildiğini belirtti. Olayın açığa çıkmasının ardından baba Turan Şahin de kızıyla birlikte programa çıkarak yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Gündemi sarsan olay sonrası RTÜK olaya el attı. Sosyal medyadan açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Yayıncı kuruluşlarımızın özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlar ile ilgili almış olduğumuz "İlke Kararları"nı bir kez daha önemle hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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RTÜK, damat ile kayınvalide arasındaki yasak aşk skandalına el attı

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Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıErdogan Sınag:

yeter artık bunları tv çıkartıyorsunuz reyting alalım diye çevremizde ve ailemizde bu edepsizliği izleyenler oluyor kötü örnek oluyorsunuz program kapatılsın böyle kötü durumlar yansımasın rica ediyorum RTÜK rica ediyorum kapat programi

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

bu ülkenin polisi savcısı hukuku var. kaldırın şu programları bunlara mi kaldı problem çözmek?

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Haber YorumlarıKamile Soyteki:

geç bile kaldı bu ne kepaze rezil program. bu kadın sırf iktidar kanalında diye 15 yıldır izlemediğimiz rezillik kalmadı

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Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıqc9r7w8qyc:

Kaldırın be Esra’yı Müge’yi yeter artık bıktık ya midemiz bulandı sizden de bunlardan da ya

Yorum Beğen165
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıDevran Demir:

Esra Erola ceza kesiceğinize böyle skişmişlere kesin görelim adaletinizi

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Haber YorumlarıErdogan Sınag:

inşallah gereğini de yaparsınız hep beraber takipçisiyiz

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bukadarinada yuh akp nin kalesinde normaldir

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Haber YorumlarıMurat Kara:

niye olmayanimi yayınlamış işte bunların ve ailenin geldiyi durum bu yazik

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Önceden bahçıvan aşçıya, aşçı uşak' a, uşak şoföre yürürdü. Günümüzde damat kayınvalidesine, gelin kocasının abisine, abi yengesine yürüyor.

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Haber YorumlarıMengele:

Ha anladim rtük neden el atti her sey ortaya cikmasin simdi aklima ne geldi rtuk acaba kaynanasinimi hamile birakti esra erol gercekleri ortaya cikariyor esra erol kaynanasini hamile birakmadi herhalde ne demek yani el atti esra erola cezami kesilecek program kapatilacakmi yazik olsun rtuk e rezilliginizin ortaya cikmasini istemiyormusunuz dininizemi karsi kaynana hamileligi adam hem kizini hem kaynanasini hamile birakmis yani gercekbortada

Yorum Beğen26
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