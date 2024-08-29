Üye Girişi
Haberler

RTÜK Başkanı: Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması çocuk olaylarının hassasiyetini zedeliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ebubekir Şahin Diyarbakır 3-sayfa Çocuk 3.Sayfa Medya Politika Güncel Haberler

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı resimli mesajlar ve sözleri! Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Trabzonspor St Gallen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor St Gallen golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bu yıl 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı? Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti? Trabzonspor St Gallen maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos çalışıyor mu?
title