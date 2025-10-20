Haberler

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı
Haber Videosu

Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümündeki sır perdesi konuşulmaya devam ederken sosyal medyada canlı yayın açan bir kişi, Rojin Kabaiş'e hakaret etti. Bu sözlerin ardından Şanlıurfa'daki evine İzol aşireti üyelerinin gelmesi üzerine şahıs özür diledi. Ayrıca evde arbede yaşandığı görülürken şüpheli F.Ş daha sonra gözaltına alındı.

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e bir sosyal medya kullanıcısı canlı yayında sinkaflı küfür etti. Sosyal medyada gündem olan anlarda, şahsın Rojin Kabaiş hakkında konuşurken ağır küfürler ettiği, "Annesi babası sahip çıksaydı." dediği duyuldu.

İZOL AŞİRETİ EVİNİ BASTI, ZORLA ÖZÜR DİLETİLDİ

Tepki çeken bu ifadelerin ardından şahsın evine baskın yapıldı. Baskında arbede yaşandığı anların arından şüpheli şahsın özel dilediği görüldü.

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı

"ROJİN İZOLLARIN YEĞENİDİR, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Şahıs, yanında İzol aşireti üyesi bir başka şahsın da bulunduğu sırada "Rojin'in babası, annesi, kardeşi, seveni hepsinden özür diliyorum. Rojin İzolların yeğenidir. İzollardan özür diliyorum. Türkiye'de Rojin'in sevenlerinin hepsinden özür diliyorum" dedi.

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şüpheli F.Ş., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli, 19 Ekim 2025 günü Eyyübiye ilçesinde yakalanmış olup adli makamların talimatı doğrultusunda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştır."

Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Kuvayi Milliye dediğin yapı esasın da aşiretlerin oluşturduğu yapıdır zaten Erzurum ve Sivas kongreleri bu aşiretler için toplanmıştır yani pek ortada gezmeler şov yapmazlar günü gelince gereğini yaparlar

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Nasıl bir anda sevici oldunuz bu kadar utanmasanız Kurtuluş Savaşını kürtler kazandı diyeceksiniz

yanıt61
yanıt41
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

MGk: sallama bir daha araştır Kuvayı Milliye kimdir nedir:))

yanıt41
yanıt13
Haber YorumlarıMGk:

Eskiden bende kızardım ama baktım ki bizim dedeler Yunan ile başedemezken adamlar doğu da ne Fransız bırakmış ne de İtalyan

yanıt20
yanıt26
Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Bence bu mgk CHP li abuk subuk yorumlarıyla milleti hükümetten iyice soğutmaya çalışıyor

yanıt5
yanıt22
Haber YorumlarıGerçekler Ağırdır:

Orta çağ devrimi ! hukuk ve adeletin olmadığı yermi Türkiye cumhuriyeti.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyhyqxfpnh2:

Türkiye’de hukukta var adalette var ölen bir kişinin arkasında hakaret etmek hiç bir dinde yoktur.Sizin gibi orta çağda taşıyanlar için murmaldır

yanıt18
yanıt7
Haber YorumlarıMGk:

Eko kalabalığı gördü kendini Bi halt sandı devlet müdahale etti e ona da kızdınız nasıl ortaya yolu bulacağız

yanıt8
yanıt15
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.