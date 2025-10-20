Rojin Kabaiş'e ağır küfürler etti, İzol aşireti evini bastı

Geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e bir sosyal medya kullanıcısı canlı yayında sinkaflı küfür etti. Sosyal medyada gündem olan anlarda, şahsın Rojin Kabaiş hakkında konuşurken ağır küfürler ettiği, "Annesi babası sahip çıksaydı." dediği duyuldu.

İZOL AŞİRETİ EVİNİ BASTI, ZORLA ÖZÜR DİLETİLDİ

Tepki çeken bu ifadelerin ardından şahsın evine baskın yapıldı. Baskında arbede yaşandığı anların arından şüpheli şahsın özel dilediği görüldü.

"ROJİN İZOLLARIN YEĞENİDİR, HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Şahıs, yanında İzol aşireti üyesi bir başka şahsın da bulunduğu sırada "Rojin'in babası, annesi, kardeşi, seveni hepsinden özür diliyorum. Rojin İzolların yeğenidir. İzollardan özür diliyorum. Türkiye'de Rojin'in sevenlerinin hepsinden özür diliyorum" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan şüpheli F.Ş., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van'da hayatını kaybeden Rojin Kabaiş ile ilgili sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, söz konusu paylaşımları yapan kişinin F.Ş. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli, 19 Ekim 2025 günü Eyyübiye ilçesinde yakalanmış olup adli makamların talimatı doğrultusunda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim'de dosyaya girdi. Paylaşılan raporda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı.