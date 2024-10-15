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Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ait yeni detaylar ortaya çıktı. Son olarak kaldığı yurtta görüntülenen Rojin'in cansız bedeni, Van Gölü sahilinde bulundu. Yurtla 20 kilometre mesafede olan yer, Rojin'in ölümünün cinayet olabileceğine dair şüpheleri beraberinde getirdi.

15 Ekim'de (bugün) Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulunan cesedin, yeri hakkında görüntülere ulaşıldı. Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu noktayla yurt arasında tam 20 kilometrelik bir mesafe olması, genç kızın ölümüne dair şüpheleri çoğalttı.

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

27 Eylül'de kaldığı yurttan Van Gölü sahiline inmek için ayrılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in son görüntüleri güvenlik kameralarına yansımıştı.18 gün sonra ortaya çıkan genç kızın cansız bedeninin yurda 20 kilometrelik bir sahilde bulunması, cinayet ihtimalini akıllara getirirken kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için genç kızın naaşı, adli tıp kurumuna gönderildi.

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, televizyon programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı ve konumla yurt arasındaki mesafenin 20 kilometre olduğu kaydedildi. Rojin'in cansız bedenini bahçe sularken bulan Mehmet Emin Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşının yazlığına gittiği sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini ve yaklaştığında kadın cesedi olduğunu gördüğünü söyledi. Hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. Yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

Rojin'in abisi Servet acı haberi canlı yayın sırasında aldığını ve kardeşinin sudan korktuğunu dile getirdi. Acılı abinin "Kardeşimi öldürdüler" sözleri dikkat çekti.

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı

Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Van Gölü 3-sayfa Cinayet Kurban Rojin Van

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Yorumlar (2)

ekrem celebi :

van en tehlıkelı haın dolandırıcının oldugu yerdır..kac kısıye ınsatta iş olsun.tatlı satması ıcın tezgah verdıysem ıhanet ettıler..

20
22
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rahip :

TÖRE OLMASINDA

12
7
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