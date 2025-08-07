Rize'deki iki araç kafa kafaya çarpıştı: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

Rize'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi iç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. idaresindeki 53 ACE 361 plakalı araç karşı şeritten gelen B.Y. idaresindeki 53 HC 150 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 53 ACE 361 plakalı araçta bulunan sürücü Murat B. ve eşi Ö.G.B ile çocukları Z.B. ve O.T.B. ile aile büyükleri E.B. ve O.B. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Murat B., buradan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE