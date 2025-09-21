Haberler

Rize'de Heyelan: 2 Diyabet Hastası AFAD Tarafından Kurtarıldı

Rize'de Heyelan: 2 Diyabet Hastası AFAD Tarafından Kurtarıldı
Rize'de meydana gelen şiddetli sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu mahsur kalan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Rize'de meydana gelen heyelan nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kalan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Rize'de üç gündür etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamayan Ayder-Çamlıhemşin yolunda çökmenin yaşandığı Hala Tüneli mevkiinden yaklaşık 5 kilometre ileride rahatsızlanan 2 diyabet hastası, AFAD ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı. Hastalar vincin sepetine konularak aşağıya indirildikten sonra ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edildi. - RİZE

