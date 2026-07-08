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Menteşe'de akrabasını öldüren zanlı tutuklandı

Menteşe'de akrabasını öldüren zanlı tutuklandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan tartışmada akrabası Halil Korkut'u tüfekle öldüren Coşkun Karataş, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde restoranda çıkan tartışmada akrabası olduğu öğrenilen Halil Korkut'u tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Coşkun Karataş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun Karataş ile akrabası Halil Korkut arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Karataş'ın yanında bulunan tüfekle Korkut'a ateş etti. Ağır yaralanan Halil Korkut olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından 48 AHT 851 plakalı araçla kaçan şüphelinin yakalanması için Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, Coşkun Karataş'ı gece saat 02.00 sıralarında Şenyayla Mezarlığı'nda suç aleti olduğu değerlendirilen tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Coşkun Karataş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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