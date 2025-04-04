Ramazan Bayramı'nda Kayıp Genç Darp Edilmiş Halde Bulundu

Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden bu yana kayıp olarak aranan 15 yaşındaki genç, Bayraklı ilçesinde dağ yolunda darp edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde, Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Ormanı'ndaki dağ yolunda bölgede oturan gençler tarafından yerde hareketsiz halde bir kişi fark edildi. Gençler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde durumunun ağır olduğu belirlenen gencin 15 yaşındaki Bilgehan Ege Atlas olduğu anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlas, sedye ile ambulansa alınarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Bayramın 1'inci gününden beri aranıyordu

Öte yandan, Bilgehan Ege Atlas'ın Bayraklı ilçesindeki evinden Ramazan Bayramı'nın 1inci gününde ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği, 15 yaşındaki çocuğun 4 gündür kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - İZMİR