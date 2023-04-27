PTT memurları 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, Salih Kuru idaresindeki 60 ADV 018 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atttı. 400 metre boyunca şarampole yuvarlanan araçta, direksiyon başındaki Salih Kuru (36) ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Yasin Bedir (41) olay yerinde hayatını kaybetti.

KURBANLIK BAKMAYA GİDİYORLARDI

Kazada ölen Yasin Bedir ile yaralanan Salih Kuru'nun PTT İlkadım Dağıtım Şubesi'nde memur olarak görev yaptıkları, birlikte Tekkeköy ilçesinin kırsal mahallelerine kurbanlık hayvan bakmaya gidip geri dönerken kaza yaptıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.