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Profesörün cesedi çöplükte çıplak halde bulunmuştu! Cani oğlunun ifadesi ortaya çıktı!

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Çöplükteki plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in tutuklanan oğlunun ifadesi kan dondurdu: Eve döndüğümde babamı ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktım.

Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı İlçesi Ustalar Mahallesi'nde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlunun ifadesi ortaya çıktı.

ÇÖPLÜKTE PLASTİK BİDON İÇİNDE CESEDİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanında plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette cesedi bulunan Selçuk Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in gözaltına alınan oğlu O. Doludeniz'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından 'kasten öldürme' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen O. Doludeniz tutuklandı.

Profesörün cesedi çöplükte çıplak halde bulunmuştu! Cani oğlunun ifadesi ortaya çıktı!

BABASININ CESEDİNİ BİDONA KOYUP, TİCARİ TAKSİ İLE ÇÖP ALANINA GÖTÜRMÜŞ

Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi. Öte yandan ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Profesörün cesedi çöplükte çıplak halde bulunmuştu! Cani oğlunun ifadesi ortaya çıktı!

EMEKLİ PROFESÖR DEFNEDİLDİ

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cenazesi defnedildi.

Profesörün cesedi çöplükte çıplak halde bulunmuştu! Cani oğlunun ifadesi ortaya çıktı!

Profesörün cesedi çöplükte çıplak halde bulunmuştu! Cani oğlunun ifadesi ortaya çıktı!

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

3-sayfa Bozyazı Plastik Suç

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Yorumlar (2)

Zeki Anti:

Evladın da hayırlısı..

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Hüseyin Vural:

Çocuklarımıza ilk önce Ahlak derslerini iyi vermemiz gerekiyor. Yaradanı Çocuklarımıza çok iyi tanıtmamız gerekiyor. Allah'tan korkmayan bir nesilden herşey beklenir.

11
1
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