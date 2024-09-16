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Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

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Mersin'de çöplükte plastik bir bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlenirken, aynı evde yaşadığı oğlu çelişkili ifadeleri sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde babasını evde ölü bulduktan sonra cesedini bir bidona koyup çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenilirken, profesörün kesin ölüm nedeni dli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Bidon içerisinde ayakları bağlı olarak bulunan cesedin emekli bir öğretim görevlisine ait olduğu belirlenirken, şahsın oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

CESET PROFESÖRE AİT ÇIKTI

Kimliği belirsiz erkek cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çöpte bidon içerisinde ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polisi, ölen kişinin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.

Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

ADLİ TIP İNCELEMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Konya Selçuk Üniversitesi Plastik 3-sayfa Mersin

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Yorumlar (3)

Abuzer Sever:

Hayırlı evlat.... yazık yazık...

11
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SUNSET null:

insanlar daha ne zamana kadar adaleti kendileri vermek gibi aykırı davranma devam edecek.

5
0
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Düz çizgi:

Biz de zaten her akşam eve döndüğümüz de ölü bulduğumuz akrabalarımızı ceza törenleri düzenleyip defnetmek yerine çöp bidonlarına koyup çöp gibi kapının önüne çıkarıyoruz. Ama bizim kat görevlilerimiz var çok şükür. Biz zahmet etmiyoruz, onlar bırakıyor çöp konteynerinin yanına.

0
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