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Porsuk Çayı'nda 20 Yaşındaki Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

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Eskişehir'de temizlik için suyu azaltılan Porsuk Çayı yüzeyinde 20 yaşındaki M.E.E.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Temizlik için suyu azaltılan Porsuk Çayı yüzeyinde 20 yaşındaki bir şahısın cansız bedeni bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de temizlik için suyu azaltılan Porsuk Çayı yüzeyinde 20 yaşındaki bir şahısın cansız bedeni görüldü. Cenaze AFAD ekiplerince sudan çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal mahallesinden geçen Porsuk Çayı'nda yapılan temizlik çalışmaları azaltılan su içinden bir erkek cesedi yüzeye vurdu. Hareketsiz 120 santimetre derinliğindeki suyun yüzeyinde duran cesedi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelmeler sonucunda, cesedin 20 yaşındaki M.E.E. isimli şahıs olduğu öğrenildi. Şahsın yakın zamanda hayatını kaybettiği ekiplerce belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsisi için morga kaldırıldı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - 3.Sayfa
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