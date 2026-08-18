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Bursa'da Pompalı Tüfekli Şüpheli Polis İkna Çalışmasıyla Teslim Oldu

Bursa'da Pompalı Tüfekli Şüpheli Polis İkna Çalışmasıyla Teslim Oldu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen M.K., akrabalarının evini pompalı tüfekle bastı. Polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonrası tüfeği teslim eden şahıs, sağlık kuruluşuna ve ardından polis merkezine götürüldü; inceleme başlatıldı.

Bursa'da pompalı tüfekle akrabalarının evini basan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından pompalı tüfeğini teslim etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen M.K., eline aldığı pompalı tüfekle akrabalarının bulunduğu eve geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken müzakereci polisler de M.K.'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmelerin ardından M.K., elindeki pompalı tüfeği polise teslim etti.

Şahıs, olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından doktor raporu alınmak üzere sağlık kuruluşuna götürüldü. M.K., rapor işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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