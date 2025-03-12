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Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde deve güreşi festivalinde çıkan kavga sırasında kalabalığı ayırmak isteyen trafik polisine acımasız bir saldırı gerçekleştirildi. Olay sonrası tutuklanan saldırganın adliyeye sevki sırasında annesinin sözleri ise pes dedirtti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinin bitiminde ortalık karıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. O esnada tarafları ayırmak için müdahale eden bir trafik polisi saldırıya uğradı.

POLİSİ KAFASININ ÜZERİNDE TEPİNDİ

Kavgayı ayırırken yere düşen polisin kafasına O.Ç. isimli bir kişi tarafından tekme atıldı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan saldırı anı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan şahıs hakkında savcılık soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNEDEN PES DEDİRTEN SÖZLER

Olay anına ilişkin görüntülerin yankıları sürerken saldırganın adliyeye sevki sırasında annesinin "Başını dik Allah'a emanet... Haksız yere yatıyorsun içeride... Her zaman arkandayız. Kafanı dik tut oğlum" demesi dikkat çekti.

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarımurat özkan:

adı üstünde O.Ç

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Haber Yorumlarımustafa CUMHUR:

anasıda tescillemiş

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Haber YorumlarıKablobükücü:

annesi de O. demek ki

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Haber YorumlarıKara Ahmet:

isme bak o.ç.gu

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Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

O.Ç oğlun çok şerefli ve örnek bir iş yapmış ANNESİ .... Arkasında duracağına sende yanında yat mağdem. Çok güzel bir O.Ç yatiştirmişsin.... Başları dimdik Tüm TÜRKİYE erkekleri olarak biz de senin arkandayız O.Ç ni ANNESİ....

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

Annesi de içeri alınması gerekir . Şuçu ve suçluyu övme diye bir kanun var savcılar bunu uygulaması lazım .

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Haber YorumlarıMelih İnce:

anasını da tutuklayın, devletin polisine böyle davranmak hiçbir şekilde kabul edilemez!

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Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

adı ve soyadı bu şahsın özüdür O.Ç

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Annesini de alın 1 ay misafir edin bakalım oğluna hala hak verecek mi ?

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Haber YorumlarıTÜRKK:

sadece işinize gelen yorumlari neden gosterip digerlerini gizliyorsun haberler.com

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