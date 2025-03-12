Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinin bitiminde ortalık karıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. O esnada tarafları ayırmak için müdahale eden bir trafik polisi saldırıya uğradı.

POLİSİ KAFASININ ÜZERİNDE TEPİNDİ

Kavgayı ayırırken yere düşen polisin kafasına O.Ç. isimli bir kişi tarafından tekme atıldı. Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına anbean yansıyan saldırı anı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan şahıs hakkında savcılık soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNEDEN PES DEDİRTEN SÖZLER

Olay anına ilişkin görüntülerin yankıları sürerken saldırganın adliyeye sevki sırasında annesinin "Başını dik Allah'a emanet... Haksız yere yatıyorsun içeride... Her zaman arkandayız. Kafanı dik tut oğlum" demesi dikkat çekti.