Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon

Polisi 'beybi', müşterileri 'koli' şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
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Polisi
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Diyarbakır'da polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen, kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapı, "Pandora Operasyonu" ile çökertilirken 6 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükleyen yapıya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pandora Operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıkları, polisler için "beybi", müşteriler için ise "koli" tabirini kullandıkları tespit edildi.

RENKLİ PERUKLAR TAKIYORLARMIŞ

Çalışmalarda şüpheli ve mağdur şahısların buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi. Mağdur şahıslar, fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit edildikleri tespit edildi.

1 MİLYON 152 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Ekipler tarafından 48 şahsa toplam 1 milyon 152 bin TL idari para cezası uygulandı. Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj, tehdit suçlarından 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıalbatros :

bence yerinde kod takmışlar. polis şimdiye kadar asıl uyuşturucu baronlarına beybi gibi davrandığı için, çoğu insanımız koli oldu....

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Haber Yorumlarıvatandaş:

idam yasası çıkmalı

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