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At sırtında kaçmaya çalışan hükümlüye film gibi takip! Nefes kesen operasyonla yakalandı

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Erzurum'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli atla kırsal alana doğru kaçarak izini kaybettirmek istedi. Polis ekipleri ise film gibi bir takiple şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yaşananlar anbean hava aracı kamerasına yansıdı.

Erzurum polisi hakkında bir çok suçtan dolayı yakalama kararı olan H.Ç.'yi at üstünde kırsal alanda kaçmaya çalışırken takibe aldı. Bir yanda hava aracı ile bir yandan da yaya ekiplerle filmleri aratmayan takip sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı.

14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ATLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "Nitelikli Yağma" suçundan, Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" ve Patnos 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranması bulunan ve hakkında toplamda 14 Yıl 11 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs yakalandı.

At sırtında kaçmaya çalışan hükümlüye film gibi takip! Havadan ve karadan seferber olup yakaladılar

At üstünde kırsal kesimde izini kaybettirmek isteyen H.Ç., takipten kurtulmak için dere ve tepelik alanlara kaçmaya çalışsa da polisin ısrarlı çalışmaları sonucu ele geçirildi. Bu anlar saniye saniye hava aracı ile kaydedildi. Şahıs adli merciler önüne çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Erzurum Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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