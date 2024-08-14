At sırtında kaçmaya çalışan hükümlüye film gibi takip! Nefes kesen operasyonla yakalandı

Erzurum polisi hakkında bir çok suçtan dolayı yakalama kararı olan H.Ç.'yi at üstünde kırsal alanda kaçmaya çalışırken takibe aldı. Bir yanda hava aracı ile bir yandan da yaya ekiplerle filmleri aratmayan takip sonucu şüpheli kıskıvrak yakalandı.

14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ ATLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ve Karaçoban İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; hakkında Patnos İlamat ve İnfaz Bürosunca "Nitelikli Yağma" suçundan, Hınıs İlamat ve İnfaz Bürosunca "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Silahla Tehdit" ve Patnos 1. Asliye Ceza Mahkemesince "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranması bulunan ve hakkında toplamda 14 Yıl 11 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. isimli şahıs yakalandı.

At üstünde kırsal kesimde izini kaybettirmek isteyen H.Ç., takipten kurtulmak için dere ve tepelik alanlara kaçmaya çalışsa da polisin ısrarlı çalışmaları sonucu ele geçirildi. Bu anlar saniye saniye hava aracı ile kaydedildi. Şahıs adli merciler önüne çıkarıldı.