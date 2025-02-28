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Polis memuru, motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı attı

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Brezilya'nın São Paulo kentinde trafik kontrolü sırasında bir polis memuru, plakasız motosiklet kullandığı gerekçesiyle durdurduğu bir teslimat görevlisini köprüden aşağı attı. Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, teslimat görevlisi suya düştükten sonra kendi başına çıkabildi. Polis memuru ve 12 meslektaşı, soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırıldı.

Brezilya'nın São Paulo kentinde geçtiğimiz Pazartesi günü bir polis memurunun, trafik kontrolü sırasında bir motosikletçiyi köprüden aşağı atması ülkede büyük tepki topladı.

Sosyal medyaya sızan görüntülerde, 29 yaşındaki Askeri Polis memuru Luan Pereira'nın, plakasız motosiklet kullandığı gerekçesiyle durdurduğu 25 yaşındaki teslimat görevlisi Marcelo do Amaral'ı gömleğinden tutup köprünün kenarına götürdüğü ve diğer polisler izlerken onu köprüden aşağı attığı görülüyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, do Amaral deredeki suya düştükten sonra kendi başına çıkabildi ve bir arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Mağdurun babası Antonio do Amaral, oğlunun iyi durumda olduğunu ancak olayın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Polis, halkı korumak için vardır. Oğlumun hiçbir sabıka kaydı yok. Bu polis memurundan bir açıklama bekliyorum," dedi.

São Paulo Valisi Tarcísio de Freitas, "Birini köprüden atmaya kadar ileri gidenler, açıkça bu üniformayı giymeye uygun değildir," açıklamasında bulundu.

Başsavcı Paolo Costa olayı "şok edici ve kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Pereira ve 12 meslektaşı soruşturma sürecinde görevden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, polis raporunda köprüden atma olayına dair hiçbir bilgi yer almadı. Raporda sadece motosikletçilerin kovalandığı ve bir partide bulunan kişilerin polislere şişe ve taşlarla saldırdığı belirtildi.

Pereira'nın daha önce de 2023 yılında bir motosikletçiyi 12 kurşunla öldürdüğü, ancak meşru müdafaa gerekçesiyle beraat ettiği ortaya çıktı.

Polis memuru, motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı attı

Polis memuru, motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı attı

Polis memuru, motosiklet sürücüsünü köprüden aşağı attı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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