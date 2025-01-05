Polis memuru kazada şehit oldu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde saat 21.45 sıralarında iddiaya göre, Alibeyköy istikametinde seyir halindeki otomobille aynı önde ilerleyen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

KAZADA ŞEHİT OLDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan polis memuru ağır, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bezmi Alem Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Emirhan Aramış, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Haberi alan yakınlarınınAramış'ın memleketi Balıkesir'den yola çıkarak hastaneye geldiği öğrenildi. Acı haberi hastanede öğrenen baba, şehit olan oğlunun arkadaşları tarafından teselli edildi. Şehit polis memurunun cenazesinin, bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şehit Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı paylaştı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli polis timimizden Polis Memurumuz Emirhan Aramış ve Polis Memurumuz Hasan Eker görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralanmıştır. Kahraman evladımız Emirhan Aramış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun. Bu elim kazada yaralanan Kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.