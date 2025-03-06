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Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

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Gaziantep'te bir polis memuru, tartıştığı 2 kardeşine beylik tabancası ile ateş etti. Olayda yaralanan 2 kardeşten birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken saldırgan polis memuru ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Gaziantep'te polis memuru Mesut K. (52) alacak nedeniyle tartıştığı kardeşleri Mehmet (38) ve Murat K.'yi (49) beylik tabancasıyla vurdu. Mesut K. gözaltına alınırken, kardeşleri ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Pancarlı Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde meydana geldi. Polis memuru Mesut K. ile taksicilik yapan kardeşleri Mehmet ve Murat K. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mesut K., yanındaki beylik tabancasıyla 2 kardeşine ateş açtı.

YERE YIĞILDILIP KALDILAR

Kurşunların isabet ettiği 2 kardeş yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli polis memuru ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu

Polis memuru, beylik tabancasıyla 2 kardeşini vurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYusuf Çetin:

Bir anlık öfke.. neyi nasıl çözmek istedin..

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Haber YorumlarıFerit Er:

nufus cok korona yeterli gelmedi

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