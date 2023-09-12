Polis araçlarının yanında silahlı fotoğraflar çekip paylaşan genç gözaltına alındı

İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı fotoğraflar çekilip bunları sosyal medyada paylaşan M.A. yakalandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şahsın 17 yaşında olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Gaziosmanpaşa'da paylaşımlarda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alınmıştır." denildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da polis araçlarının yanında silahla fotoğraf çekilen 17 yaşındaki M.A. kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alındı.

ÇOCUK BÜRO AMİRLİĞİNE İNTİKAL ETTİRİLDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "07.09.2023 günü sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde, elinde silah ile polis araçları yanında çekildiği fotoğrafları paylaştığı görülen şahsın M.A (17) olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Gaziosmanpaşa'da paylaşımlarda kullandığı kurusıkı tabancayla birlikte gözaltına alınmıştır. M.A. Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." denildi.

İşte Valilik açıklaması: