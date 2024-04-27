Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, taşlı, sopalı kavgayı polis ekipleri güçlükle sonlandırdı. Polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vururken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİRBİRLERİNE TAŞ VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİS ELİNDE BIÇAK OLAN ŞAHSI BACAĞINDAN VURDU

Polisin müdahalesine rağmen iki grup kavgaya devam edince memurlardan biri elinde bıçak olan şüphelilerden birinin bacağına tabancayla ateş etti. Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.