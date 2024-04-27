Üye Girişi
Haberler

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kaldırımda iki grup arasındaki bıçaklı, sopalı, taşlı kavgaya müdahale eden polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı, taşlı, sopalı kavgayı polis ekipleri güçlükle sonlandırdı. Polis, elinde bıçak olan bir saldırganı bacağından vururken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

BİRBİRLERİNE TAŞ VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce taraflar birbirine taş, sopa, bıçak ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

POLİS ELİNDE BIÇAK OLAN ŞAHSI BACAĞINDAN VURDU

Polisin müdahalesine rağmen iki grup kavgaya devam edince memurlardan biri elinde bıçak olan şüphelilerden birinin bacağına tabancayla ateş etti. Yaralanan şüpheli sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.

Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Can Çelik Adana Kavga DHA Güvenlik 3.Sayfa Haberler

500

Yorumlar (8)

Hakan Celik:

gereken yapılmış,polisimizi tebrik ederim,öldürmesine göz yumamazdı

120
2
yanıtYanıtla
Kadir Han:

polisleri tebrik ediyorum iyi yapmış

71
1
yanıtYanıtla
semson 12:

çok geç kalınmış polislerimiz her kavgada bunu yaparsa işin ciddiyeti olur

56
1
yanıtYanıtla
Serdar Ozdemir:

devlet gücünü gösterecek işte böyle. tebrikler polisimize

46
1
yanıtYanıtla
remat tamer:

umarım polis kardeşimizin başını ağrıtmaz kanunlar

42
1
yanıtYanıtla
Ferhat Uras:

Polisimiz görevinin gereğini yerine getirmiştir..Saldırganı vurması hukuka uygunluk nedeni içermektedir. Soruşturma açılmaz, açılsa da takipsizlik verilir.

yanıt16
yanıt1
Tahsin Dönmez:

Polisler yavaş yavaş vurmaya başladı

32
2
yanıtYanıtla
Ali Demirdaş:

tebrikler polise

18
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title