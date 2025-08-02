Polatlı'da Sel Sularında Tehlikeli Eğlence

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Ankara Polatlı'da sağanak sonrası meydana gelen sel sularında bir grup çocuğun elbiseleriyle yüzmesi ve çevredeki yetişkinlerin olaya kayıtsız kalması dikkat çekti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara Polatlı'da sağanak sonrası meydana gelen sel sularında yüzen çocukların tehlikeli eğlenceleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocukları kayda alan yetişkinlerin hiçbir uyarıda bulunmayıp güldükleri anlar ise hayrete düşürdü.

Polatlı'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde sel meydana geldi. Şentepe Mahallesi Gül Sokağı'nda bir grup çocuk, yağış sonrası sokakta biriken sel sularında elbiseleriyle yüzmeye başladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çocukların suyun ortasında yüzdüğü ve çevredekilerin olayı izlediği görüldü. Çocukları kayda alan yetişkinlerin olaya duyarsız kalarak sözde eğlenceye gülerek dahil olmaları ise 'pes' dedirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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