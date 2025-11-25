Haberler

Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan bir kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek 20 yaşında hayatını kaybeden Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Ertekin'in paylaşımında, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" ifadeleri yer aldı.

  • Ankara'nın Polatlı ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda, 22 Kasım'da Mizgin Ertekin (20) dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
  • Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce sosyal medyada 'Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim' içeriğinde bir paylaşım yaptığı belirlendi.
  • Mizgin Ertekin'in cenazesi, otopsi sonrası İstanbul'da defnedildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda 22 Kasım'da yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek ağır yaralandı. Ertekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.

ARKADAŞI LAVABOYA GİTTİKTEN SONRA AŞAĞI ATLADI İDDİASI

Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

hayat bir koşuşturmaca acımasızca geçen bir mücadele içinde sürüyor çocuğunuz oluyor büyüyor okusun geleceğini kurtarsın diye yabancı yerlere yolluyorsunuz sizin isteğiniz illaki meslek sahibi olması sizin binbir zahmetle büyük masraflarla okuttuğunuz çocuğunuzun diplomasının bir işe girmeye yetmediğini bir yerlerde torpili olması gerektiğini anlıyorsunuz onlar kendileri meclise muazzam maaşlarla girdikleri yetmiyormuş gibi oraya çoluk çocuk akrabalarınıda dolduruyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
