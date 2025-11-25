Yurdun penceresinden düşerek ölen Mizgin'in son paylaşımı dikkat çekti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda 22 Kasım'da yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek ağır yaralandı. Ertekin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.

ARKADAŞI LAVABOYA GİTTİKTEN SONRA AŞAĞI ATLADI İDDİASI

Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.