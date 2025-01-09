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Polatlı'da Kanalizasyon Bağlantısı İnşaatında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Kanalizasyon Bağlantısı İnşaatında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde kanalizasyon bağlantısı inşaatında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Ankara Valiliği, Polatlı'da çöken kanalizasyon bağlantısı inşaatında hayatını kaybedenlerin, Sinan Yaman (31), ve İzzet Keskin (26) olduğunu açıkladı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Sinan Yaman (31), ve İzzet Keskin (26) olduğu açıklandı. Olayda inşaat sorumlusu bir kişi de gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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