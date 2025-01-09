Polatlı'da Kanalizasyon Bağlantısı İnşaatında Göçük: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara Valiliği, Polatlı'da çöken kanalizasyon bağlantısı inşaatında hayatını kaybedenlerin, Sinan Yaman (31), ve İzzet Keskin (26) olduğunu açıkladı.

Olay, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı inşaatında göçük meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Sinan Yaman (31), ve İzzet Keskin (26) olduğu açıklandı. Olayda inşaat sorumlusu bir kişi de gözaltına alınırken, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma açıldı. - ANKARA